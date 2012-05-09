Міліція виганяє журналістів від приймального відділення лікарні, куди повинні привезти Тимошенко
07:47, 09 травня 2012Політика
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Працівники міліції "наполегливо просять" журналістів відійти від приймального відділення Центральної клінічної лікарні Укралізниці в Харкові.
Сюди в ці хвилини мають привезти екс-прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, підполковник міліції змусив журналістів відійти від приймального відділення до КПП лікарні, яке знаходитися на відстані близько 100 метрів.
Міліціонер підкреслив, що в лікарні проводяться спеціальн заходи, і зважаючи на це журналісти мають вийти фактично за територію лікарні.
У той же час перед приймальним відділенням знаходяться близько 20 молодих людей у цивільному. Щодо них міліціонери не застосовують ніяких заходів.
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