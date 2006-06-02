Соціал-демократів здолає опозиція
08:52, 02 червня 2006Політика
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У Чехії проводяться парламентські вибори
У Чехії сьогодні починаються парламентські вибори, повідомляє радіо “Свобода” .
Згідно із законодавством, голосування триватиме два дні і завершиться у суботу.
Основні суперники - правлячі соціал-демократи та опозиційна Громадянська демократична партія. За даними опитувань, опозиціонери можуть розраховувати на перемогу з дуже невеликим відривом.
Напевно, нікому з основних претендентів не вдасться набрати абсолютну більшість голосів, і переможці розпочнуть переговори про коаліцію з дрібнішими партіями.
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