Соціал-демократів здолає опозиція

У Чехії сьогодні починаються парламентські вибори, повідомляє радіо “Свобода” .

Згідно із законодавством, голосування триватиме два дні і завершиться у суботу.

Основні суперники - правлячі соціал-демократи та опозиційна Громадянська демократична партія. За даними опитувань, опозиціонери можуть розраховувати на перемогу з дуже невеликим відривом.

Напевно, нікому з основних претендентів не вдасться набрати абсолютну більшість голосів, і переможці розпочнуть переговори про коаліцію з дрібнішими партіями.