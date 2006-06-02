Генпрокуратура дізналась нове про отруєння Ющенка

Повторна експертиза підтвердила попередні висновки про умисне отруєння Віктора ЮЩЕНКА отруйною речовиною – діоксином.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Зокрема, за даними прес-служби, у відповідності до вимог Закону України „Про судову експертизу” та Кримінально-процесуального кодексу України, Головним бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я України завершено проведення повторної комісійної судово-медичної експертизи у кримінальній справі, що розслідується Генпрокуратурою за фактом посягання на життя державного діяча України, колишнього народного депутата України, а нині Президента України В.ЮЩЕНКА.

Експертиза проводилася у складі комісії із числа вітчизняних фахівців, а також фахівців із США, Німеччини та Японії. Експерти підтвердили попередні висновки лабораторій Нідерландів, Німеччини, Великої Британії та Бельгії про те, що в організмі В.ЮЩЕНКА міститься отруйна речовина – діоксин. Із наданого експертами висновку можна вважати, що В.ЮЩЕНКА було умисно отруєно, повідомили у Генпрокуратурі.

Інформація стосовно часу, місця та способу отруєння складає таємницю досудового слідства і, відповідно до статті 121 Кримінально-процесуального кодексу України, до його завершення розголошенню не підлягає.

Довідка УНІАН. 10 вересня 2004 року В.ЮЩЕНКО прибув до австрійської клініки "Рудольфіннерхаус", де йому був встановлений діагноз "гострий панкреатит" з ускладненнями, викликаними отруєнням токсинами. Згідно з висновком лікарів австрійської клініки, погіршення здоров`я В.ЮЩЕНКА 6 вересня було викликане "важкою вірусною інфекцією і хімічними речовинами, які зазвичай не містяться в продуктах харчування".

11 грудня керівник австрійської клініки "Рудольфінерхаус" Міхаель ЦИМПФЕР повідомив, що В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксинами.

Пізніше лабораторії Нідерландів, Німеччини і Швейцарії підтвердили, що В.ЮЩЕНКА було отруєно діоксином.