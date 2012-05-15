ЗМІ: Російський літак «Сухой» підвів комп'ютер

Як повідомляє газета «Сегодня» (№105 від 15 травня), найбільш імовірною причиною катастрофи залишається помилка екіпажа, яка призвела до того, що літак врізався в гору. Але так і не зрозуміло, чому ж борт запросив дозвіл на зниження висоти нижче за рівень гір.

Проте є й версія, що пілоти невинні, а підвело комп'ютерне устаткування літака. «Сухой» - перший російський літак, який повністю комп’ютеризовано, тобто управління практично повністю відбувається в автоматі, а у льотчика замість штурвалу – джойстик, за допомогою якого він управляє тягою двигуна.

Пілот міг запитати зниження висоти після того, як обігнув Салак і вийшов на рівнину, де збирався сідати. Але через збій у комп'ютерній програмі літак раптом розвернуло на 150 градусів, і він врізався в гору. У такому разі у льотчиків не було шансів змінити ситуацію.

Російські журналісти також з'ясували, що до Індонезії мав летіти інший SuperJet, який успішно відлітав у Казахстані та Пакистані. Проте в Пакистані з ним щось сталося і його повернули до Росії. Замість нього до Індонезії послали літак, який до випробувань спочатку не готували.

Водночас, російські експерти, які прибули до важкодоступного району катастрофи, ще не приступили до вивчення самописців. За повідомленням місцевого новинного порталу Detik.com, «чорні ящики» опинилися на дні півкілометрової ущелини гори Салак і поки що зливи не дозволяють підняти їх вгору. Наголошується, що через специфічні метеоумови там нерідко трапляються катастрофи.

На даний момент не зрозуміло, хто здійснюватиме розшифровку самописців, оскільки індонезійська сторона наполягає, що розслідування має проходити на їх території.

За даними на вчорашній вечір, були виявлені не всі тіла загиблих. Не виключено, що більшість поховані під 10-метровим шаром землі, що обвалився в результаті удару літака об гору. За словами експертів, пізнання може зайняти роки.

Як відомо, літак Sukhoi SuperJet-100 розбився в Індонезії 9 травня 2012 р. На його борту перебувало більш як 40 чоловік - громадян п'яти країн, зокрема восьмеро росіян. Лайнер врізався в гору Салак на висоті 5200 футів (1,6 км).