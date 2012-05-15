В Азарова сьогодні - ланч у Брюсселі

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як зазначається в офіційній програмі робочого візиту глави українського уряду, у вівторок, 15 травня, М.Азаров у будинку Європейської Комісії зустрінеться з Високим Представником ЄС - віце-президентом Єврокомісії із закордонних справ та безпекової політики Кетрін Ештон.

Планується, що в будинку Ради ЄС прем`єр-міністр України відвідає робочий ланч у рамках засідання Ради з питань співробітництва Україна-ЄС, а після цього візьме участь у засіданні Ради з питань співробітництва Україна-ЄС.

Увечері 15 травня М.Азаров зустрінеться з Комісаром ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном Фюле.

Крім того, програмою робочого візиту запланована на вівторок спільна прес-конференція М.Азарова, Ш.Фюле та міністра закордонних справ Данії Віллі Сьовндаля.

Глава українського уряду сьогодні ввечері дасть інтерв`ю французькій газеті "Le Monde" та німецькій - "Handilsbladtt", а також проведе зустріч із представниками європейського бізнесу.

У середу, 16 травня, в будинку Європейського парламенту М.Азаров зустрінеться з президентом політичної групи "Прогресивний альянс соціалістів та демократів Європейського парламенту" Ханнесом Свободою.

Крім того, завтра український прем`єр-міністр виступить на конференції "Україна та ЄС - яке майбутнє?" в Європейському парламенті та дасть низку інтерв`ю європейським виданням "La Tribune" і "Financial Times".

М.Азаров також у середу проведе зустріч із Президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем. Після цього заплановано спільний підхід до ЗМІ.