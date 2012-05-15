Тюремники: Графік лікування Тимошенко оприлюднили, щоб уникнути провокацій

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед лікарнею «Укрзалізниці» заявив заступник начальника Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Андрій Лапінський.

«Вчора в інтернеті був оприлюднений графік лікувальних процедур Юлії Володимирівни. Там немає нічого секретного. Це розпорядок дня. Там зазначено проведення процедур, але не написано яких. Цей графік нас змусили оприлюднити в ЗМІ, тому що йдуть провокації в наш бік», - сказав А.Лапінський.

За його словами, захист Ю.Тимошенко безпідставно звинувачує пенітенціарну службу у ненаданні доступу до екс-прем’єра.

«У вільний час для Юлії Тимошенко, який передбачений цим графіком, ми завжди впускаємо її захисників і будемо пускати», - сказав А.Лапінський.

Він нагадав, що нещодавно до Ю.Тимошенко були допущені Президент Литви Даля Грібаускайте, а також представники дипломатичного корпусу США в Україні.

«Ми відкриті для міжнародних організацій. Ми пускаємо тих, кому це належить за законом», - наголосив він.

За словами А.Лапінського, «Державна пенітенціарна служба України, уряд України в цілому роблять всі можливі заходи для того, щоб лікувально-реабілітаційний курс Ю.Тимошенко в лікарні пройшов позитивно».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня, донька екс-прем’єра Євгенія Тимошенко заявила, що захист Ю.Тимошенко звернеться до Європейського суду з прав людини через розповсюдження працівниками Міністерства охорони здоров’я України конфіденційної інформації про неї.