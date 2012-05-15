Тейшейра планує сходити на кілька матчів Євро-2012

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у вівторок.

«Я особисто дуже чекаю на чемпіонат, і я хочу сходити на деякі матчі Євро-2012»,- сказав він.

Ж.Тейшейра зазначив, що існують заяви деяких представників ЄС щодо бойкоту Євро-2012 в Україні.

За його словами, в ЄС громадськість дуже високо цінує питання демократії і верховенства права і їй може не сподобатися, що «лідери якихось країн стоять поряд з тими людьми, які, на їх думку, не поважають ці цінності».

Ж.Тейшейра також зазначив, що не хотів би розглядати можливість перенесення Євро-2012 з України в іншу країну. « Це буде дуже погана новина»,- додав він.