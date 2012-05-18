Азаров: ми повинні дружити і там, і там

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора під час зустрічі з членами Міжнародного клубу парламентаріїв і експертів ЄС-Україна, які провели дискусію на тему: «Україна на перехресті: ЄС або/і Євразійський Союз – переваги і виклики».

«На початку нашої зустрічі я б запропонував внести невелику поправку: ви дуже вірно поставили між Європейським і Євразійським Союзом союз «і», а ось сполучник «або» я б прибрав взагалі.

Україна ніколи не протиставляла одне економічне об'єднання іншому, ми не можемо це зробити з однієї точки зору: ми "між" знаходимося. Ми повинні дружити і там, і там», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що на долю країн ЄС і країн ЄврАзЕс припадає майже 70% обсягу української зовнішньої торгівлі.

При цьому глава уряду додав, що напередодні під час поїздки до Брюсселя підкреслив, що Україна визначилася з євроінтеграційними перспективами, і це закріплено на рівні закону про основи зовнішньої і внутрішньої політики.