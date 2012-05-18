«Потерпілого» в справі Луценка в суд за руку приведе Генпрокуратура

Печерський районний суд Києва 1 червня продовжить розгляд справи за обвинуваченням колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка в організації незаконного спостереження за водієм екс-першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалила суддя Печерського районного суду Києва Ганна Медушевська.

Таким чином вона задовольнила клопотання захисту екс-міністра, в якому він просив забезпечити явку на судове засідання В.Давиденка.

Як зазначається у рішенні, забезпечити явку В.Давиденка до суду має Генеральна прокуратура.

Наступне судове засідання має відбутися 1 червня о 8.30.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценку висунуто обвинувачення за ч.3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) під час розслідування справи про отруєння екс-президента В.Ющенка. Ю.Луценка звинувачують у тому, що 2009 року на посаді глави МВС він продовжив оперативні заходи з розслідування справи про отруєння В.Ющенка.

Цей епізод справи проти екс-міністра був виділений в окрему справу 21 січня 2012 року.

Як написали прокурори в обвинувальному висновку, «екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, а також Олег Павлєнов та Володимир Тарасенко (які працювали в Департаменті карного розшуку МВС), будучи представниками влади та службовими особами, вчинили зловживання владою, тобто умисне використання службовою особою та представником правоохоронного органу влади всупереч інтересам служби, яке завдало істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам і інтересам Валентина Давиденка».

У свою чергу, В.Давиденко на допиті у суді 18 серпня 2011 року заявляв, що його права не порушувалися.

За версією слідства, В.Ющенко був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ В.Сацюка.