Катеринчук: У німецького лікаря вкрали документи, що стосуються Тимошенко

"У нього (Л.Хармса) зникли з папки документи, всі, які стосуються Тимошенко, плани її лікування, аналізи, і він не може це пояснити", - сказав він в ефірі однієї з телепередач, передає ТСН.

Водночас присутній на телепередачі міністр освіти Дмитро Табачник заявив, що М.Катеринчук таким чином маніпулює громадською думкою, тому що у разі правдивості цієї інформації таку заяву мав би зробити сам лікар.

У відповідь М.Катеричук сказав, що Л.Хармс планує провести прес-конференцію в Німеччині із цього приводу 21 травня.