Катеринчук: У німецького лікаря вкрали документи, що стосуються Тимошенко
17:21, 19 травня 2012Політика
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Народний депутат від НУ-НС Микола Катеринчук заявляє про зникнення у німецького лікаря екс-прем’єра Юлії Тимошенко Лутса Хармса документів про її лікування.
Хармс планує провести прес-конференцію із цього приводу
"У нього (Л.Хармса) зникли з папки документи, всі, які стосуються Тимошенко, плани її лікування, аналізи, і він не може це пояснити", - сказав він в ефірі однієї з телепередач, передає ТСН.
Водночас присутній на телепередачі міністр освіти Дмитро Табачник заявив, що М.Катеринчук таким чином маніпулює громадською думкою, тому що у разі правдивості цієї інформації таку заяву мав би зробити сам лікар.
У відповідь М.Катеричук сказав, що Л.Хармс планує провести прес-конференцію в Німеччині із цього приводу 21 травня.
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