Євгенія Тимошенко про візит Азарова та маніпуляції режиму

«Я не політик, але мені здається, що влада не хоче визнавати реальної ситуації: європейські політики не хочуть подавати руку і спілкуватися з тими, хто причетний до політичних репресій», - цитує доньку Ю.Тимошенко її сайт.

На думку Є.Тимошенко, саме таким чином можна розцінити той факт, що Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу та Президент Європейської Ради Херман ван Ромпей не знайшли часу для зустрічі з прем’єр-міністром України Миколою Азаровим під час його перебування у Брюсселі.

«Європейські політики поки що дипломатично натякають, але все частіше ми бачимо де-факто певні обмеження щодо представників режиму Януковича», - переконана вона.

Є.Тимошенко вважає, що влада продовжує маніпулювати свідомістю громадян, й не лише у ситуації з її матір’ю.

«Мені дивно чути, коли представники уряду «пояснюють» громадянам на своїх телеканалах, що санкції, які можуть бути застосовані проти них, стосуються не влади, а безпосередньо людей. Це не просто викривлення реальної ситуації. Це відверта брехня та пропаганда, яка спрямована на дискредитацію опозиційних сил. Влада використовує всі засоби, щоб відволікти увагу громадян від своїх незаконних дій», - додала дочка Ю.Тимошенко.