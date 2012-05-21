Тейшейра заявляє, що ЄС не поспішає інвестувати в Україну

Про це він заявив у Вінниці під час заходів, присвячених святкуванню Дня Європи, передає корреспондент УНІАН.

«У нас немає інформації, що обсяги іноземних інвестицій з боку ЄС зростають», - сказав Тейшейра.

Європредставник додав, що найбільші інвестиції в Україну з боку країн ЄС припадають на Кіпр, але це ті гроші, які «потрапляють у Кіпр або з України, або з Росії».

«Якби дійсно інвестиції з боку країн ЄС в Україну зростали, то на мою думку, – це той факт, який би вітали громадяни України, тому що це означало б створення додаткових робочих місць, доступ до цих інвестицій з боку пересічних громадян», - додав він.

Тейшейра зауважив, що з боку ЄС немає жодної політики блокування інвестицій в Україну і він вважає, що це повинно вітатися в Україні.