Тейшейра заявляє, що ЄС не поспішає інвестувати в Україну
07:21, 21 травня 2012Політика
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Голова представництва Європейського союзу в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра заявляє, що немає інформації про зростання обсягів інвестицій в Україну з боку ЄС.
|Тейшейра каже, що з боку ЄС немає блокування інвестицій в Україну
«У нас немає інформації, що обсяги іноземних інвестицій з боку ЄС зростають», - сказав Тейшейра.
Європредставник додав, що найбільші інвестиції в Україну з боку країн ЄС припадають на Кіпр, але це ті гроші, які «потрапляють у Кіпр або з України, або з Росії».
«Якби дійсно інвестиції з боку країн ЄС в Україну зростали, то на мою думку, – це той факт, який би вітали громадяни України, тому що це означало б створення додаткових робочих місць, доступ до цих інвестицій з боку пересічних громадян», - додав він.
Тейшейра зауважив, що з боку ЄС немає жодної політики блокування інвестицій в Україну і він вважає, що це повинно вітатися в Україні.
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