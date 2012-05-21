Україна матиме інтереси в Афганістані і після 2014 року

Як передає кореспондент УНІАН, про плани розповів посол України при НАТО Ігор Долгов в інтерв`ю українським журналістам в ході саміту НАТО в Чикаго.

Він нагадав про рішення НАТО завершити свою операцію в Афганістані у 2014 році.

І.Долгов зауважив, до того часу уряд країни має створити власні сили безпеки та поліції. Потім постане питання забезпечення цих сил, їх фінансування.

"Вартість цього проекту оцінюється в 4,1 мільярди доларів щорічно, протягом десяти років", - нагадав посол.

За словами, І.Долгова, Україна могла б зробити свій внесок: українці могли навчати афганських фахівців сил безпеки та поліції.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні у складі Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (ISAF) беруть участь 22 українських військовослужбовця, серед яких є фахівці з розмінування, військові медики, радники армійської авіації та штабні офіцери.

Україна планує збільшити свій персонал в Афганістані на одного військовослужбовця.