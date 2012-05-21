Власенку і Кожем’якіну дозволили відвідати Тимошенко
15:50, 21 травня 2012Політика
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Керівництво Качанівської виправної колонії (№54) надало дозвіл народним депутатам Сергію Власенку та Андрію Кожем’якіну на побачення у лікарні «Укрзалізниці» зі своєю підзахисною Юлією Тимошенко.
|У Тимошенко завтра будуть гості
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, спілкування зазначених осіб відбувається у приміщенні для побачень у спеціально передбачений розпорядком дня вільний від медичних процедур час.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Харкова прибула лікар берлінської клініки «Шаріте» Анетт Райсгауер для участі у реабілітаційному процесі Ю.Тимошенко.
А.Райсгауер замінила у Харкові німецького лікаря-невропатолога Лутца Хармса, який лікував екс-прем’єра України до кінця минулого тижня.
Ю.Тимошенко перебуває у лікарні «Укрзалізниці» з 9 травня.
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