У Януковича зустріч тет-а-тет із Коморовським

У Чикаго проходить зустріч Президента України Віктора Януковича та Президента Польщі Броніслава Комаровського.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч відбувається в рамках засідання Північноатлантичної ради НАТО. Зустріч відбувається в форматі "тет-а-тет". Як повідомляв УНІАН, Б.Коморовський заявляв, що планує обговорити з В.Януковичем ситуацію в Україні.

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