У Януковича зустріч тет-а-тет із Коморовським
19:07, 21 травня 2012Політика
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У Чикаго проходить зустріч Президента України Віктора Януковича та Президента Польщі Броніслава Комаровського.
Коморовський і Янукович обговорять ситуацію в Україні
Як передає кореспондент УНІАН, зустріч відбувається в рамках засідання Північноатлантичної ради НАТО.
Зустріч відбувається в форматі "тет-а-тет".
Як повідомляв УНІАН, Б.Коморовський заявляв, що планує обговорити з В.Януковичем ситуацію в Україні.
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