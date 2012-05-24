Янукович каже, що дитяче харчування - це питання національної безпеки

Про це, як повідомляє прес-служба Президента, йшлося на засіданні Ради регіонів.

«Забезпечення дітей якісним, повноцінним та збалансованим харчуванням - це питання національної безпеки країни. Я буду до цих питань ставитися дуже жорстко і вимагатиму від Уряду прискорення розробки нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації державної політики у сфері контролю за якістю та безпечністю продуктів дитячого харчування», - сказав глава держави.

Президент додав, що спільно з місцевими адміністраціями необхідно також вжити заходів щодо забезпечення постійного контролю за якістю продовольчих товарів, дотриманням технологічних процесів їх виготовлення та зберігання. Він додав, що нині також гостро стоїть питання забезпечення дітей якісними та безпечними іграшками, одягом і взуттям.

«У цих напрямках треба підсилити контроль, але знову ж таки - щоб усе було без «штурмівщини», - додав В.Янукович.

Президент зазначив, що небезпечна ситуація в цій сфері склалася завдяки значному скороченню переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні.

«Турботу про вільне підприємництво і боротьбу з хабарництвом не треба плутати з вседозволеністю. Кількість перевірок і обов’язкових дозвільних документів можна зменшувати лише за умови збільшення суворості покарання за недотримання норм і правил як виробника, так і постачальника товарів, посилення захисту прав споживачів, особливо - дітей», - підкреслив Глава держави.

Президент також наголосив, що Уряд має забезпечити дієвий супровід у Верховній Раді України проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів України» щодо безпеки продукції.