Порошенка марно чекали у Відні

Як передає кореспондент УНІАН, серед учасників від України у програмі конференції були, зокрема, зазначені міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко та голова “Укравтодору” Володимир Демішкан. Разом з тим, вони не приїхали до Відня.

П.Порошенко мав взяти участь у дискусії на тему “Регіональні економічні перспективи та пріоритети” разом із міністром фінансів Грузії Дімітрі Гвіндадзе, міністром фінансів Молдови В’ячеславом Негрута та заступником міністра фінансів Вірменії Варданом Арамяном.

Під час дискусії Україну представляв посол в Австрії Андрій Березний.

За непідтвердженою інформацією, П.Порошенко не зміг взяти участь у конференції через хворобу.

В.Демішкан мав взяти участь у дискусії на тему “Інфраструктура для економічного розвитку” разом з міністром фінансів Грузії Д.Гвіндадзе, директором відділу реалізації транспортних програм Міністерства транспорту та зв’язку Вірменії Александром Бахтамяном, заступником міністра транспорту, будівництва та морської економіки Польщі Анджеєм Масселом, мером Кишинева Доріном Кіртоаке та президентом Хорватського банку реконструкції та розвитку Антоном Ковачевим.

В.Демішкан на дискусії ніхто не заміняв.

Решта заявлених осіб взяли участь у конференції.