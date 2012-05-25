У Януковича не вірять у достроковий розпуск парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з журналістами.

За словами Ю.Мірошниченка, сьогодні у Конституції передбачена лише одна підстава для розпуску парламенту - якщо депутати не можуть зібратися на засідання впродовж одного календарного місяця.

"Навіть якщо протягом 30 днів не буде працювати парламент, це не матиме автоматично наслідком розпуск парламенту. У Президента виникає право розпустити парламент. Тому я схильний говорити про пошук компромісу, а не ультиматуму", - наголосив Ю.Мірошниченко.