У Януковича не вірять у достроковий розпуск парламенту
16:56, 25 травня 2012Політика
1036 0
Представник Президента України у парламенті, народний депутат від Партії регіонів Юрій Мірошниченко не вірить у достроковий розпуск Верховної Ради.
|Мірошниченку ближчий компроміс, а не ультиматум
За словами Ю.Мірошниченка, сьогодні у Конституції передбачена лише одна підстава для розпуску парламенту - якщо депутати не можуть зібратися на засідання впродовж одного календарного місяця.
"Навіть якщо протягом 30 днів не буде працювати парламент, це не матиме автоматично наслідком розпуск парламенту. У Президента виникає право розпустити парламент. Тому я схильний говорити про пошук компромісу, а не ультиматуму", - наголосив Ю.Мірошниченко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter