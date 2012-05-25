Азаров зустрінеться з Медведєвим

Прем'єр-міністр України Микола Азаров 26 травня в Москві проведе зустріч із прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це український прем'єр повідомив у ході спілкування з користувачами мережі Facebook. «Завтра відбудеться моя зустріч із новим прем'єр-міністром Росії Д.А. Медведєвим», - написав М.Азаров. Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України, лідер Партії регіонів Микола Азаров завтра планує відвідає XIII з'їзд партії «Єдина Росія» в Москві.

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