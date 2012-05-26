Однопартійці Литвина підтримують розпуск Верховної Ради

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи заявив в інтерв’ю Рівненській облдержтелерадіокомпанії, коментуючи бійку в парламенті з приводу обговорення законопроекту про основи мовної політики в державі.

«Якщо у Верховній Раді порушуються питання, які розколюють Україну, провокують ворожнечу серед громадян, якщо народний депутат, не гребуючи ніякими засобами, працює лише задля чергового переобрання на своєму окрузі, а не думає про інтереси всієї держави, така Верховна Рада не потрібна, її треба негайно розігнати», - сказав М.Шершун.

Як відомо, після бійки у Верховній Раді з приводу мовного питання про можливість її саморозпуску висловився і спікер парламенту, голова Народної Партії Володимир Литвин.