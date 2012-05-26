Європаламент провокує Януковича на порушення закону?

Про це він заявив в п’ятницю в ефірі Шустер Live.

О.Єфремов зауважив, що владу турбує постійне ухвалення резолюцій по відношенню до України. В той же час він додав, що українські представники просили юридичний комітет Ради Європи дати чітке визначення поняття «політичний в’язень», однак це викликало розгубленість. «Юристи сказали: аби відповісти на це питання нам потрібно рік працювати в цьому напрямку», - наголосив лідер фракції Партії регіонів.

О.Єфремов наголосив, що від постійних негативних оцінок Європи постійно страждає влада, і це її турбує.

«Більш за все страждає від цієї ситуації саме наша політична сила. Але уявіть як вирішувати це питання, коли говорять, що Президент має дати команду?», - сказав О.Єфремов. За його словами, якщо Президент дасть таку команду, то тоді Європа точно скаже, що в Україні не діють закони.