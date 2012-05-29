У суботу, 2 червня, в Києві відбудеться презентація проекту «Мой Мистер Судьба, или 9 месяцев».

«Я тепер готова бути тільки щасливою. Нещастя - це слабкість. Мені знадобилося 9 місяців, щоб зрозуміти, що в моєму житті все було, а я постійно щось шукала…», - запевняє нас молода письменниця Ірен Лентіджіні. «Мой Мистер Судьба, или 9 месяцев» - її перший психологічний роман, який із звичайної книги перетворився на справжній театр одного твору, включаючи аудіовиставу і короткометражний фільм за мотивами твору.

Народна артистка України Ольга Сумська, російський актор Дмитро Орлов, скандальний журналіст і телеведучий Отар Кушанашвілі підтримали проект і приміряли на себе образи головних героїв книги.

«Мой Мистер Судьба, или 9 месяцев» - це історія молодої дівчини, яка мріє зустріти свою Любов. Вдивляючись в обличчя перехожих, фантазуючи і представляючи образ коханого, його риси вдачі, вона дійсно зустрічає чоловіка, якого малювала в голові. Через два дні після знайомства з ним, вона виїжджає до Москви. До чого призводять спонтанні рішення і експерименти по самонавіянню? А що, якщо Ваш коханий не зовсім той, за кого себе видає? Що, якщо з героя дівочих марень і фантазій він перетворитися на антигероя? Дівчата люблять поганих хлопців, нас притягує до них як магнітом. Чи та варто гра свічок? Кожна з нас шукає і знаходить свої відповіді. У наш час чомусь багато хто звик жити на півтонах, приховуючи свої дійсні відчуття і емоції за помилковими масками. У гонитві за загальновизнаними трендами, ми забуваємо що щастя не в матеріальних цінностях, а в бажанні любити і творити. Життя – дивовижна річ, і в ньому все менше місця мають займати антигерої...»

Ірен Лентіджіні (“lentiggini” з італійського «веснянки») також є автором віршів, захоплюється виготовленням прикрас і аксесуарів. Закінчила Київський інститут міжнародних відносин, магістратуру за фахом «Міжнародні економічні відносини». Навчалася в мовних школах в Англії, Голландії, Шотландії, Франції, Іспанії. Після закінчення університету поселилася в Італії, пізніше - в Москві. Сьогодні живе і працює в Києві, викладає італійську мову. Улюблений жанр - психологічна новела, що дозволяє авторові ділитися з читачами своїми спостереженнями і відкриттями, а також моделювати гострі конфлікти і незвичайні ситуації.

«Я вважаю літературу своїм покликанням. Це те, чому я хочу присвятити своє життя і постійно виходити на новий якісний професійний рівень!», - розповідає Ірен Лентіджіні.

Презентація проекту «Мой Мистер Судьба, или 9 месяцев» для представників ЗМІ відбудеться 2 червня в Leo Club (Паркова алея, 20).

Програма вечора включає:

Презентацію аудіовистави до книги, в головних ролях: Ірен Лентіджіні, Отар Кушанашвілі, Ольга Сумська та інші.

Прем'єрний перегляд короткометражної стрічки за мотивами роману, в головних ролях: Ірен Лентіджіні, Дмитро Орлов, Ольга Сумська, Юрій Кудрявець, Віта Смачелюк, Валентин Касьян.

Розіграш цінних подарунків від партнерів події: мережі французьких салонів краси Frederic Moreno і косметичної компанії Medissa Trade (дистриб'ютора торгової марки Hempz в Україні).

Ведучий - Отар Кушанашвілі.

Музична програма: Boy Band, DJ STARKOV, Саксофон|флейта Олексій Смирнов (Москва).

Інформаційні партнери: FM-TV і журнал FATA.

19:00 – збір гостей.

19:30 – початок урочистої презентації проекту.

Dress code: cocktail

З питань акредитації звертатися:

Олена Скіц

+38 (096) 458-19-20

pr@idealsecrets.com

Організатор події - компанія IDEALSECRETS.