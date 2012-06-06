У Литвина обізвали опозицію імпотентами

У Народній партії Володимира Литвина вважають, що опозиція демонструє імпотентну поведінку. Про це йдеться у заяві НП, опублікованій на офіційному сайті.

Таким чином у Литвина відповіли на закиди опозиції спікеру в зраді.

«Імпотентна поведінка так званої «об’єднаної опозиції» під час голосування за мовні законопроекти вилилась не у самоаналіз, так необхідний людям безпорадним і слабким.

Спрацювала інша логіка, притаманна юрбі підлітків-дрібних хуліганів: свою нікчемність та інфантилізм компенсувати безглуздою агресивністю і щурячими укусами інших, – як правило, дорослих.

Чого лише вартують босяцькі образи з її боку голови Парламенту, спрямовані компенсувати власну неспроможність і прагнення грати дев’ятьма тузами в одній колоді. А коли це шулерство не вдається, доводиться знаходити мішень, на яку й спрямовується отруйна слина», - зазначено в заяві.

«Хіба для них важливо, що голосування щодо мовних законопроектів відбувалось у суворій відповідності до жорстко виписаної процедури? Хіба ж вони покаються, що випестували цілу когорту своїх вихованців, яких потім самі прозвали тушками?», - закидають опозиціонерам у партії.

«З цієї ж опери постійні звинувачення всіх і вся у зраді. Психологи стверджують, що саме зрадники гучніше і частіше за всіх волають про зради…

Вони, як писаки на парканах, міркують кого і за що хто підвісив. Їх не чоловіча поведінка доводить ще одне: їх, власне, і підвісити немає за що», резюмували у Литвина.