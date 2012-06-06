Опозиція не знає, за що влада підвісила Литвина

Про це йдеться в заяві опозиційних фракцій, переданій УНІАН.

«Черговим проявом такої зради стали дії спікера під час ганебного голосування за законопроект Партії регіонів про фактичний статус російської мови як державної. Цей законопроект зусиллями, в тому числі пана Литвина, розколює Україну і закладає міну під її державність. Тепер спікер намагається перевести стрілки на опозицію, прагнучи зберегти рештки рейтингу у виборчому окрузі на Житомирщині», - вказують опозиційні депутати.

«Пан Литвин швидко «забув», як він вчергове порушив Регламент Верховної Ради та рішення Погоджувальної ради фракцій про порядок розгляду законопроектів. Як слухняний виконавець вказівок Партії регіонів взяв під козирок і протягнув ганебний законопроект Колесніченка-Ківалова. Всі найгірші рішення цього скликання парламенту, більшості імені Януковича, приймались за прямої участі спікера. Тепер, з наближенням виборів, він злякався, що може програти навіть у «пригодованому» за державний кошт окрузі», - говориться в заяві двох фракцій.

«Нас не цікавить, за що там влада підвісила В.Литвина. Вражає його цинізм, коли спікер так намагається зберегти власну шкіру і продовжити перебування у теплому кріслі, що готовий на будь-яку брехню. Але всі зрадники рано чи пізно отримають по заслугам від українського народу», - наголошує опозиція.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про засади державної мовної політики, ініціаторами якого є народні депутати від Партії регіонів Вадим Колесніченко і Сергій Ківалов.

У пояснювальній записці, зокрема, зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми).

Перед цим на Погоджувальній раді керівники фракцій домовилися голосувати за всі 5 зареєстрованих у ВР мовних законопроектів. Проект Колесніченка-Ківалова мав голосуватися третім, однак В.Литвин поставив його на голосування першим.

Представники опозиції звинуватили В.Литвина у порушенні Регламенту.

Однак голова Верховної Ради стверджує, що жодних порушень Регламенту під час прийняття мовного законопроекту не було.

«Я діяв за Регламентом і не маю нікому нічого пояснювати. Все очевидно і зрозуміло - згідно з регламентом ми не можемо переходити до розгляду наступних питань, не завершивши розгляд попереднього», - сказав спікер.

Пізніше прес-служба ВР розповсюдила заяву, що «звинувачення з боку окремих народних депутатів про домовленості щодо процедури, порядку або перебігу прийняття за основу законопроекту про засади державної мовної політики є спробою виправдати власну мовчазну згоду на ухвалення цього документа».