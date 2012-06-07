Європартнери ПР вголос заговорили про санкції проти режиму Януковича

Готовність Євросоюзу задуматись про жорсткі дій щодо України, підтвердила організована Європарламентом і Єврокомісією конференція, де обговорювалася ситуація з дотриманням свободи слова і демократії східними сусідами ЄС, в тому числі Україною, пише Коммерсант-Україна.

Співголова парламентської асамблеї Euronest (об'єднує ЄП і парламенти країн-учасниць Східного партнерства), депутат групи соціал-демократів ЄП (європейські партнери Партії регіонів) Крістіан Вігенін заявив, що в ЄС все активніше обговорюється можливість застосування санкцій щодо Києва.

"Виборці в ЄС не розуміють, чому ми так повільно просуваємося в питанні тиску на Україну. Люди вважають, що нам слід активніше вводити санкції щодо Києва", - заявив Вігенін.

Пан Вігенін зазначив, що в ЄС поки не готові застосовувати крайні заходи впливу на Україну. "На даному етапі ми і так зробили достатньо. Ми не підписали угоду про асоціацію, хоча могли б зробити це, і це був сильний політичний сигнал", - пояснив він.

За словами депутата, ключовим моментом для прийняття Брюсселем подальших рішень стануть жовтневі парламентські вибори. "Якщо Юлія Тимошенко та Юрій Луценко не зможуть взяти участь у виборах, буде пізно говорити тільки про "занепокоєння" Євросоюзу. Це стане достатньою причиною для ЄС, Ради Європи та ОБСЄ, щоб оголосити: вибори не є вільними і чесними. Велика кількість членів ЄС гарантовано не визнають вибори чистими за умови, що Тимошенко залишиться за гратами ", - заявив депутат.