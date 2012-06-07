Європартнери ПР вголос заговорили про санкції проти режиму Януковича

09:53, 07 червня 2012
Політика
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Вчора члени фракції соціал-демократів в ЄП - партнери української влади - почали публічне обговорення можливості застосування санкцій щодо України чи її керівників.

Вігенін каже, що люди не розуміють, чому ЄС зволікає

Готовність Євросоюзу задуматись про жорсткі дій щодо України, підтвердила організована Європарламентом і Єврокомісією конференція, де обговорювалася ситуація з дотриманням свободи слова і демократії східними сусідами ЄС, в тому числі Україною, пише Коммерсант-Україна.

Співголова парламентської асамблеї Euronest (об'єднує ЄП і парламенти країн-учасниць Східного партнерства), депутат групи соціал-демократів ЄП (європейські партнери Партії регіонів) Крістіан Вігенін заявив, що в ЄС все активніше обговорюється можливість застосування санкцій щодо Києва.

"Виборці в ЄС не розуміють, чому ми так повільно просуваємося в питанні тиску на Україну. Люди вважають, що нам слід активніше вводити санкції щодо Києва", - заявив Вігенін.

Пан Вігенін зазначив, що в ЄС поки не готові застосовувати крайні заходи впливу на Україну. "На даному етапі ми і так зробили достатньо. Ми не підписали угоду про асоціацію, хоча могли б зробити це, і це був сильний політичний сигнал", - пояснив він.

За словами депутата, ключовим моментом для прийняття Брюсселем подальших рішень стануть жовтневі парламентські вибори. "Якщо Юлія Тимошенко та Юрій Луценко не зможуть взяти участь у виборах, буде пізно говорити тільки про "занепокоєння" Євросоюзу. Це стане достатньою причиною для ЄС, Ради Європи та ОБСЄ, щоб оголосити: вибори не є вільними і чесними. Велика кількість членів ЄС гарантовано не визнають вибори чистими за умови, що Тимошенко залишиться за гратами ", - заявив депутат.

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