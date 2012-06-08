ЦВК пропонує саджати за "гречку", не чекаючи виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

«У разі надходження таких заяв (про підкуп виборців – УНІАН) ми їх одразу у той же день перенаправляємо до правоохоронних органів для реагування. Чи може бути тут кримінальна відповідальність? Я гадаю, що може, якщо та особа, яка зараз надає такі цінності, буде свого часу зареєстрована кандидатом у народні депутати України, і якщо буде з’ясовано зв’язок між наданням таких матеріальних цінностей з подальшою реєстрацією кандидата», - сказав А.Магера.

За його словами, для України це стало вже звичним явищем і з кожною виборчою кампанією набирає більших обертів. На думку А.Магери, це є неприйнятним і необхідно з цим явищем боротися.

«Україна вже вкотре стикається з цим моментом такого непрямого підкупу виборців, тому що кандидатів на сьогодні (офіційно – УНІАН) немає, ніхто їх не висуває, тим більше, ніхто не реєструє. З юридичної точки зору, тут ситуація не така проста, як видається на перший погляд. Прикро вражає, що ці випадки в Україні набувають з кожними виборами такого нахабного, відвертого характеру. І цим Україна дуже сильно відрізняється від багатьох держав Європи», - наголосив А.Магера.

Заступник голови ЦВК нагадав, що офіційно виборча кампанія в Україні стартує 30 липня.