Українці Польщі зустрінуть Януковича протестом

Про це повідомив поет Андрій Любка на сторінці у Facebook.

"Українська громада Варшави організує в центрі міста просвітницьку акцію "Євро в Україні — бенкет під час чуми". В рамках акції футбольним вболівальникам будуть роздаватися листівки польською та англійською мовою з закликом не залишати Україну наодинці з диктатурою та злом", - написав він.

"Заклик стосуватиметься європейців та європейських політиків, зокрема українці попросять їх бойкотувати українську владу, яка встановлює в країні авторитаризм... Настав час, коли вболівати потрібно не за національну збірну України, а за її людей", - йдеться у повідомленні.

В акції візьмуть участь українські письменники, науковці, бізнесмени, музиканти та студенти, які живуть і працюють у Варшаві.

Акція розпочнеться о 13:30 біля Королівського замку у Варшаві та рушить центром Варшави до Національного стадіону.