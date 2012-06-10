В Анталії землетрус

Жертв немає, є постраждалі, які отримали травми, переважно коли в паніці вистрибували з вікон і балконів.



Як передає РІА "Новости" з посиланням на місцеву владу, підземний поштовх зареєстрований біля курортної провінції Мугла і спочатку оцінений сейсмологічною обсерваторією Босфорського університету як землетрус магнітудою 6,1.



Епіцентр знаходився на глибині 19,6 кілометра, поштовхи тривали близько 30 секунд і викликали паніку. Багато мешканців поспіхом покинули будинки. В ряді готелів Анталії і Мугла були евакуйовані туристи.



За даними адміністрацій провінцій Мугла і Анталья, а також департаменту з надзвичайних ситуацій Туреччини, жертв в результаті землетрусу немає.



Як повідомив журналістам глава департаменту охорони здоров'я провінції Мугла Джихан Текін, 59 осіб після землетрусу звернулися по медичну допомогу, в т.ч. 54 в курортному місті Фетхіє. Шестеро людей, за його словами, отримали травми після того, як вистрибнули з вікон і балконів, у тому числі один - тяжкі, двоє госпіталізовані з серцевим нападом.



За даними турецьких електронних ЗМІ, в результаті землетрусу в ряді будинків в провінції Мугла, переважно в сільській місцевості, утворилися тріщини.