Нардепи від опозиції на стадіон не підуть

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у наметовому містечку опозиції на Хрещатику повідомив народний депутат від партії «Батьківщина» Юрій Одарченко.

«Наші депутати не будуть присутніми на матчах, але будуть вболівати за свою збірну перед телевізорами… Але це не означає, що вони не вболіватимуть за Україну», - сказав Ю.Одарченко.

Він наголосив, що представники опозиції не мають наміру ходити на стадіони на знак протесту проти політики Президента Віктора Януковича.

Крім того, Ю.Одарченко підкреслив, що солідарність з українською опозицією висловлюють також керівники низки європейських держав, які також не прийдуть на стадіони дивитися матчі Євро-2012.

Ю.Одарченко також продемонстрував журналістам фотовиставку, відкриту з нагоди Євро-2012, яка присвячена діяльності лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко як на посаді глави уряду, так і на посаді голови партії. Фото прикріплені на декількох стендах, на деяких - світлини з судового процесу над Ю.Тимошенко.

Ю.Одарченко повідомив, що європейські вболівальники цікавляться життям опозиційного наметового містечка. «Я знаходжуся тут кожен день і мені здається, що вони переймаються не тільки результатами футбольних матчів, але й питанням демократії в Україні та перемоги демократії», - сказав він.

Народний депутат також повідомив, що опозиція підготувала інформаційні матеріали для вболівальників англійською мовою, а також футболки із зображенням Ю.Тимошенко.