Політрада «Нашої України» досі обезголовлена

Члени політради партії "Наша України" досі не обрали собі голову. За інформацією видання Коммерсант-Україна, Віктор Ющенко взяв паузу до 22 червня, сказавши, що йому необхідно проконсультуватися з главами обласних організацій партії.

Раніше в якості одного з претендентів на цю посаду розглядалася колишня глава секретаріату президента Віра Ульянченко. "Проте, враховуючи, що київська міська парторганізація має намір поставити питання про виключення Віри Ульянченко з партії, малоймовірно, що вона очолить політраду", - відзначає джерело "Коммерсанта" в НУ.

За словами народного депутата Зіновія Шкутяка, вчора на засіданні питання обрання голови політради навіть не обговорювалося. "Це буде темою наступного нашого зібрання", - сказав він.

В ході засідання члени політради ухвалили рішення висунути на парламентських виборах своїх кандидатів у народні депутати по загальнодержавному виборчому округу. Як відомо, проти цього виступав колишній глава політради НУ Валентин Наливайченко. Він пропонував партії не конкурувати зі списком кандидатів від об'єднаної опозиції, а зосередитись на виборах у мажоритарних округах