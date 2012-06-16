Президент України Віктор Янукович готовий постати перед судом, якщо опозиція знайде докази і аргументи для залучення його до відповідальності.

Про це він заявив в інтерв'ю американському виданню The Time Magazine, повідомляє ТСН.

"Якщо у них є аргументи, якщо є докази, я не буду тікати від закону. Я за себе не боюся. Я через багато чого пройшов у своєму житті. І я не боюся цих судових процесів", - зазначив Янукович. Президент також ще раз підкреслив, що у нинішньої української влади "немає мети посадити до в'язниці своїх політичних опонентів", хоча вони й "поводять себе радикально".

Нагадаємо, Янукович заявив, що не має законних підстав помилувати Юлію Тимошенко.