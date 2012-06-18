Тимошенко подасть до суду на Януковича

Про це на брифінгу у Харкові повідомив журналістам захисник екс-прем’єр-міністра Сергій Власенко, інформує прес-служба партії «Батьківщини»,.

За його словами, Ю.Тимошенко вдячна Президенту В.Януковичу за те, що він у закордонних ЗМІ «визнав себе замовником репресій проти лідера опозиції».

С.Власенко нагадав, що в інтерв’ю «Блумберг» 13 червня В.Янукович заявив, що Ю.Тимошенко начебто брала участь у злочинах, які їй інкримінуються, зокрема, у вбивстві депутата Євгена Щербаня.

Захисник зазначив, що лідер української опозиції не мала можливості одразу відреагувати на всі заяви через «ускладнену комунікацію», тому робить це зараз.

«Уперше Юлія Володимирівна вдячна Віктору Януковичу за те, що він чесно і відверто визнав на увесь світ, що є замовником репресій проти неї, визнавши її винною без суду, а подекуди навіть без слідства», - сказав С.Власенко.

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«Блумберг» – агенція, що розповсюджує інформацію по всьому світу. Тимошенко ще раз вдячна Януковичу за те, що він надав їй можливість захистити своє ім’я не лише в проданих і маніпулятивних українських судах, які визнають лише суд Лінча за замовленням Януковича, а й в демократичних країнах, де існує правосуддя», - наголосив захисник.

За його словами, починаючи з сьогоднішнього дня, Ю.Тимошенко формує команду юристів, які представлятимуть її інтереси у різних країнах «з метою притягти до суду людей на кшталт Януковича».

«Під час усіх судових процесів будуть розглянуті усі ті абсурдні звинувачення, які прозвучали в інтерв’ю Януковича», - резюмував С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, В.Янукович не виключив причетності Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня

«Все, що стосується Ю.Тимошенко, – історія йде не один десяток літ. Злочини, скоєні в різних кримінальних справах, були вчинені за участі Ю.Тимошенко. Це не секрет для всього світу – це сталось. Включаючи вбивство Щербаня. На це були мотиви», - сказав В.Янукович в інтерв’ю агентству Bloomberg.