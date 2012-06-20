Литвин вважає, що чинна Коституція вже своє відпрацювала

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив сьогодні, виступаючи на засіданні Конституційної асамблеї.

«Конституція 1996-го року свою відповідальну і важливу місію виконала, вона дозволила зберегти країну і загалом провести на цивілізаційних засадах через найскладніший етап створення державності і суспільства. Конституція 1996-го року стала визнаним документом, хоча б тому, що на Конституцію всі посилаються і представники влади і опозиції», - сказав В.Литвин.

В той же час він наголосив, що потенціал чинної Конституції згасає, і тому треба вести роботу над створенням нової Конституції.

У свою чергу перший Президент України Леонід Кравчук зазначив, що Конституційна асамблея здатна підготувати проект в найкращих демократичних традиціях, які сприйме український народ. «Нове дається не просто, його не завжди зустрічають хлібом-сіллю», - наголосив Л.Кравчук.