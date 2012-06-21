Бютівець: у нас немає правосуддя, у нас - Янукович

Українська влада б мала відпустити Георгія Філіпчука без будь-яких додаткових умов і вибачитись перед ним.

Про це у коментарі Gazeta.ua заявив народний депутат від фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій Пашинський, коментуючи заміну тюремного ув'язнення умовним терміном для екс-міністра уряду Тимошенко Георгія Філіпчука.

Водночас, "бютівець" має сумніви, що цей прецедент може означати м'якший вирок і для самої Тимошенко.

"Я так не думаю. Справа Філіпчука взагалі ганебна справа для українського судочинства. І навіть те, що йому дали умовний термін, говорить про замовність цієї справи — там навіть близько немає складу злочину, навіть теоретично — як і в Юлії Тимошенко. Але у нас немає правосуддя, у нас - Віктор Янукович. Головний прокурор, головний суддя, головний замовник політичних процесів — це пан Янукович. Про це він вже сам недвозначно заявив", - каже Пашинський.

"Відповідно, Янукович заявив, що Тимошенко скоїла купу злочинів,- додав він, - присвоїв собі компетенцію суду і слідства. Він не бачить можливості, бо панічно боїться Тимошенко, її авторитету, популярності, і звичайно він її не відпустить", - зазначив нардеп.