Апеляційний суд пом'якшив вирок екс-міністру Тимошенко
Сьогодні Апеляційний суд Києва пом'якшив вирок екс-міністру охорони навколишнього середовища Георгію Філіпчуку, змінивши призначене йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі на два роки ув’язнення умовно.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив адвокат Г.Філіпчука Микола Шупеня.
Таким рішенням суд частково задовольнив апеляційну скаргу захисту, що вимагав повного виправдання екс-міністра.
Г.Філіпчук брав участь у судовому засіданні, й після рішення суду був відпущений з-під варти.
Водночас адвокат вважає це рішення не повною перемогою, підкреслюючи, що в діях його підзахисного немає складу злочину, і суд винен був повністю його виправдати. У зв'язку з цим М.Шупеня додав, що якщо Г.Філіпчук ухвалить рішення добиватися повного виправдання, то він готуватиме касаційну скаргу.
Також адвокат підтвердив, що раніше сім'я Г.Філіпчука виплатила державі 1,443 млн грн, які, згідно з вироком Солом’янського районного суду Києва, екс-міністр повинен був внести у вигляді компенсації збитку, завданого державному бюджету в результаті перевищення чиновником службових повноважень.
Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Г.Філіпчук був засуджений до трьох років позбавлення волі за перевищення влади. Відповідне рішення ухвалив суддя Солом’янського районного суду Києва Володимир Мельник. “Суд визнав винним Філіпчука згідно з ч. 3 статті 365 Кримінального кодексу України, присудивши йому три роки позбавлення волі й змінивши запобіжний захід із підписки про невиїзд на утримання під вартою. Він був узятий під варту в залі суду й відправлений до ізолятора", - повідомив адвокат екс-міністра М.Шупеня.
Г.Філіпчук засуджений за перевищення влади і посадових повноважень під час укладення угоди з юридичною фірмою Astapov Lawyers про надання Мінприроди консультацій під час розгляду спору в міжнародних юридичних інститутах із приводу розірвання угоди, укладеної між урядом України і компанією Vanco International ltd. про розробку шельфу Чорного моря.