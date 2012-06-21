Апеляційний суд пом'якшив вирок екс-міністру Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив адвокат Г.Філіпчука Микола Шупеня.

Таким рішенням суд частково задовольнив апеляційну скаргу захисту, що вимагав повного виправдання екс-міністра.

Г.Філіпчук брав участь у судовому засіданні, й після рішення суду був відпущений з-під варти.

Водночас адвокат вважає це рішення не повною перемогою, підкреслюючи, що в діях його підзахисного немає складу злочину, і суд винен був повністю його виправдати. У зв'язку з цим М.Шупеня додав, що якщо Г.Філіпчук ухвалить рішення добиватися повного виправдання, то він готуватиме касаційну скаргу.

Також адвокат підтвердив, що раніше сім'я Г.Філіпчука виплатила державі 1,443 млн грн, які, згідно з вироком Солом’янського районного суду Києва, екс-міністр повинен був внести у вигляді компенсації збитку, завданого державному бюджету в результаті перевищення чиновником службових повноважень.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Г.Філіпчук був засуджений до трьох років позбавлення волі за перевищення влади. Відповідне рішення ухвалив суддя Солом’янського районного суду Києва Володимир Мельник. “Суд визнав винним Філіпчука згідно з ч. 3 статті 365 Кримінального кодексу України, присудивши йому три роки позбавлення волі й змінивши запобіжний захід із підписки про невиїзд на утримання під вартою. Він був узятий під варту в залі суду й відправлений до ізолятора", - повідомив адвокат екс-міністра М.Шупеня.

Г.Філіпчук засуджений за перевищення влади і посадових повноважень під час укладення угоди з юридичною фірмою Astapov Lawyers про надання Мінприроди консультацій під час розгляду спору в міжнародних юридичних інститутах із приводу розірвання угоди, укладеної між урядом України і компанією Vanco International ltd. про розробку шельфу Чорного моря.