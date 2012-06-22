БЮТ звернеться до КС, якщо Янукович дозволить за безцінь спродувати землі

Про це під час вечірнього пленарного засідання парламенту заявив народний депутат від фракції «БЮТ-Батьківщина» Іван Кириленко.

«Ми звертаємося до Президента – закон антидержавний, закон антиукраїнський, закон корупційний і злочинний по своїй суті. Ми вимагаємо його ветувати повністю. Не вийде це, то ми вже сьогодні збираємо підписи для подання до Конституційного Суду», - сказав І.Кириленко.

Він зауважив, що Верховною Радою був проголосований ганебний закон, який фактично дає старт продажу земель. «Стало зрозуміло, що більшості до лампочки земельний ринок, до лампочки земельна реформа, а потрібен був земельний банк», - сказав І.Кириленко. За його словами, під цей земельний банк підпадатимуть 14 млн га земель. «Створюється земельний банк, капіталізується цією земелькою, підкидається декілька млрд., для себе любимих звідти пільговий кредит і за безцінь продається ця земля», - наголосив він.