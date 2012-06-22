У СБУ кажуть, що стежать за журналістом «Української правди» законно
В Службі безпеки України заявили, що процесуальні дії стосовно журналіста «Української правди» здійснювались законно.
|СБУ нагадує, що перед законом всі рівні
При цьому в СБУ нагадали, що «перед Законом рівні усі громадяни - незалежно від їхньої професійної діяльності».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні головний редактор «Української правди» Олена Притула заявила, що Служба безпеки України переслідує журналіста її видання.
«За інформацією, яку маємо в своєму розпорядженні ми, за ним ведеться зовнішнє стеження, прослуховуються його телефонні розмови», - зазначає вона.
На її думку, переслідування пов`язане з тим, що журналіст особисто знає трьох з чотирьох осіб, які заарештовані СБУ як підозрювані в організації квітневих вибухів у місті Дніпропетровську, і «намагався вийти на зв`язок з родичами затриманих з пропозицією, щоб ті погодилися публічно обговорювати деталі того, що сталося».
«Ми вбачаємо в діях співробітників СБУ тиск на журналіста "Української правди" і громадянина. Ми вважаємо, що його переслідування організовано з метою не допустити втручання незалежного ЗМІ в хід справи "дніпропетровських підривників", в якій насправді існує безліч неясностей і безглуздостей», - наголошує О.Притула.
О.Притула повідомила, що видання надсилає офіційні запити в СБУ, Генеральну прокуратуру, МВС, адміністрацію президента та інші уповноважені органи. «Ми вимагаємо відповісти, на якій підставі організовано явно протизаконне переслідування журналіста "Української правди", - зазначила вона.