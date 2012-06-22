Притула: СБУ переслідує журналіста «Української правди»

Про це у своєму блозі пише головний редактор Української правди Олена Притула.

За інформацією, якою володіє редакція, за журналістом ведеться зовнішнє спостереження, прослуховуються його телефонні розмови.

Стеження, швидше за все, пов`язане зі спробою журналіста вийти на зв`язок з родичами заарештованих СБУ в якості підозрюваних в організації квітневих вибухів у Дніпропетровську.

Вперше співробітники СБУ почали переслідувати журналіста 20 червня.

На вокзалі в Дніпропетровську його зустріли двоє людей, які пред`явили посвідчення співробітників СБУ.

Вони супроводили журналіста до службового автомобіля, причому його сумку поставили в багажник авто.

Далі журналіста привезли до слідчого відділу СБУ, де він перебував приблизно з 13-30 до 20-00.

Сумка з його речами залишилася в багажнику авто Служби безпеки.

У ході зустрічі журналісту демонструвалися документи і відео, які нібито незаперечно доводили винуватість затриманих.

Крім того, співробітники СБУ без належних санкцій провели обшук особистих речей журналіста - тієї самої сумки з речами, яку він поставив в багажник службового автомобіля.

Увечері 21 червня щодо журналіста УП було здійснено ще одну дію, яка вказує на активність співробітників СБУ.