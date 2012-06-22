Притула: СБУ переслідує журналіста «Української правди»
Стеження, швидше за все, пов`язане зі спробою журналіста вийти на зв`язок з родичами заарештованих СБУ в якості підозрюваних в організації квітневих вибухів у Дніпропетровську.
Про це у своєму блозі пише головний редактор Української правди Олена Притула.
За інформацією, якою володіє редакція, за журналістом ведеться зовнішнє спостереження, прослуховуються його телефонні розмови.
Стеження, швидше за все, пов`язане зі спробою журналіста вийти на зв`язок з родичами заарештованих СБУ в якості підозрюваних в організації квітневих вибухів у Дніпропетровську.
Вперше співробітники СБУ почали переслідувати журналіста 20 червня.
На вокзалі в Дніпропетровську його зустріли двоє людей, які пред`явили посвідчення співробітників СБУ.
Вони супроводили журналіста до службового автомобіля, причому його сумку поставили в багажник авто.
Далі журналіста привезли до слідчого відділу СБУ, де він перебував приблизно з 13-30 до 20-00.
Сумка з його речами залишилася в багажнику авто Служби безпеки.
У ході зустрічі журналісту демонструвалися документи і відео, які нібито незаперечно доводили винуватість затриманих.
Крім того, співробітники СБУ без належних санкцій провели обшук особистих речей журналіста - тієї самої сумки з речами, яку він поставив в багажник службового автомобіля.
Увечері 21 червня щодо журналіста УП було здійснено ще одну дію, яка вказує на активність співробітників СБУ.