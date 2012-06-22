Об’єднана опозиція хоче скоротити кількість податків до семи

Про це заявив народний депутат, голова ради Об’єднаної опозиції, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк під час засідання круглого столу з обговорення програми Об’єднаної опозиції «Стабільна конкурентоспроможна економіка», повідомили УНІАН у «Фронті Змін».

А.Яценюк наголосив, що Об’єднана опозиція планує запровадити сім загальнонаціональних податків: податок на додану вартість, податок на прибуток компаній, плата за природні копалини, податок на землю, податок на нерухомість, податок із доходів громадян та акцизний збір.

«Це єдиний механізм, як можна відновити притік інвестицій в країну. Це зробить податкову систему найбільш конкурентною і найбільш привабливою на теренах Європи», - сказав він.

Також А.Яценюк наголосив на необхідності скасування угоди з Кіпром про усунення подвійного оподаткування. «За експертними оцінками, із 52 млрд доларів, які були виведені до Кіпру минулого року, не заплачено близько 80 млрд грн податків, тобто 10 млрд доларів. Це майже обсяг кредиту МВФ», - додав А.Яценюк.

«Завдання Об’єднаної опозиції - це зміна Податкового кодексу, тотальна демонополізація, підвищення рівня свободи української економіки, залучення іноземних інвестицій і відновлення довіри інвесторів до України», - заявив він.

А.Яценюк нагадав, що у 2011 році Heritage Foundation спільно з Wall Street Journal вирахували індекс економічної свободи України. «Україна впала в індексі економічної свободи фактично на рівень 2000 року. Навіть гірше – 1999-го. Він становить 45%», - підкреслив він.

Серед головних проблем, які перешкоджають розвитку української економіки, А.Яценюк назвав корупцію. За його словами, одними з головних перешкод для української економіки є також низька ефективність праці, низький рівень конкурентоспроможності, відсутність економічної свободи як такої, непристосованість до кардинальних світових змін останніх років, відсутність ліквідності в світі в цілому.

Серед ключових проблем А.Яценюк назвав неспроможність держави погасити борги. «У поточному році загальні виплати по тілу кредиту за відсотками становлять близько 13 млрд доларів. На 2013 рік такі виплати становитимуть 7,5 млрд доларів», - наголосив він.

За словами А.Яценюка, також розвитку економіки перешкоджають втеча капіталу, законспірованість української економіки та відсутність реальних реформ в країні.

Голова ради Об’єднаної опозиції вважає, що необхідно знищити монополію в економіці: «Монополію, яка створена на всю українську власність, на всі ресурси, на енергетичний сектор, на приватизацію, на роботу з податковою адміністрацією - кому можуть відшкодовувати ПДВ, а кому ні, на розмитнення на Державній митній службі. Тобто знищити корупційний політичний вплив на українську економіку – це сьогодні надзавдання України».

Як заявив А.Яценюк, один із головних інструментів для реалізації цього завдання - спрощення податкової системи і ведення бізнесу.