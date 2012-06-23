Керівник клініки «Шаріте» не захотів розповісти, що з Тимошенко
16:44, 23 червня 2012Політика
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Керівник клініки «Шаріте» відвідав Тимошенко у харківській лікарні, але не повідомив результати обстеження.
Айнхойпль нічого не сказав журналістам
Голова правління німецької клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль, який сьогодні відвідав екс-прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко у Центральній клінчній лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, не повідомив журналістам результати обстеження пацієнтки.
Як стало відомо кореспонденту УНІАН, доктор Айнгойпль провів у палаті медичний огляд Ю.Тимошенко.
Німецький професор виїхав з лікарні близько 13.15, але не став спілкуватися з представниками ЗМІ, які очікували на брифінг поблизу лікарні.
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