Керівник клініки «Шаріте» не захотів розповісти, що з Тимошенко

Голова правління німецької клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль, який сьогодні відвідав екс-прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко у Центральній клінчній лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, не повідомив журналістам результати обстеження пацієнтки.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, доктор Айнгойпль провів у палаті медичний огляд Ю.Тимошенко.

Німецький професор виїхав з лікарні близько 13.15, але не став спілкуватися з представниками ЗМІ, які очікували на брифінг поблизу лікарні.