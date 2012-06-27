Київський референдум ввійшов у стадію перевірки підписів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За їх даними, 26 червня, заступник міського голови – секретар Київради Галина Герега особисто завірила достовірність підписних листів першої ініціативної групи, скріпивши їх підписом та печаткою.

На процедуру перевірки підписів, передбачену Законом України «Про Всеукраїнський і місцевий референдум», прибули представники секретаріату міськради, представники 61 ініціативної групи, які займалися збором підписів, журналісти, члени громадських організацій столиці.

За словами Г.Гереги, проведення першого київського референдуму – це «прояв демократії й народовладдя, а підтримка ініціативи киянами – ознака громадянського суспільства».

Вона також повідомила, що згідно з розпорядженням Київського міського голови, право на перевірку документів делегується начальнику відділу з питань місцевого самоврядування Київради Олексію Мужилко і керуючому справами Київської міської ради Миколі Колеснику.

За її словами, відповідно до законодавства, перевірка документів ініціативних груп має закінчитися до 3 липня включно.

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Як повідомлялося, на підтримку першого київського референдуму, який був ініційований головою КМДА Олександром Поповим, було зібрано й передано до секретаріату Київради 334 тис. підписів киян.

Натомість фракція «УДАР Віталія Кличка» у Київраді заявила про намір оскаржити в суді призначення київського рефендуму.

Зокрема, у фракції повідомили, що секретар Київради Г.Герега відмовилась надати у повному обсязі протоколи та свідоцтва про реєстрацію 61 ініціативної групи із проведення референдуму. Так, із 61 протоколу та свідоцтва про реєстрацію ініціативних груп фракція отримала у відповідь на запит лише перший та останній. Депутати вбачають в цьому “корупційне правопорушення”.

Тому фракція має намір у судовому порядку оскаржити призначення референдуму, якщо таке відбудеться: «Відповідно до закону, рішення про призначення референдуму у столиці має прийняти Київська міська рада. Якщо таке рішення буде прийнято, - воно без сумніву буде оскаржено в суді».

В УДАРі переконані, що міська влада намагається приховати документацію, оскільки підготовка «референдуму Попова» пройшла з численними порушеннями.

У фракції переконані, що О.Попову потрібен референдум, щоб легалізувати проект Генплану Києва - 2025, підготовлений КМДА.

«Під вивіскою соцзахисту, озеленення, благоустрою та інших чудес насправді криється банальна річ: КМДА потрібно «протягти» проект Генплану, який до 2025 року дасть «зелене світло» на забудову дворів, скверів та лісів. Арифметика проста: влада не планує змінювати кордони столиці, однак збирається збудувати 28 мільйонів квадратних метрів житла. Це означатиме тотальну забудову усіх вільних площ Києва», - попереджають депутати від партії УДАР.