Експерти думають, що Янукович готує до приватизації оборонні підприємства

Експерти не виключають, що вчорашнє призначення керівником "Укроборонпрому" представника приватного бізнесу означає підготовку оборонних підприємств до приватизації. Про це пише Коммерсант-Україна.

Напередодні Президент України Віктор Янукович зняв із посади генерального директора "Укроборонпрому" Дмитра Перегудова, призначивши замість нього гендиректора болгарського меткомбінату Promet Steel Сергія Громова. У послужному списку пана Громова відсутні посади, пов'язані з оборонною сферою.

Причини призначення гендиректором "Укроборонпрому" людини з бізнесу, але без досвіду роботи в оборонній сфері експерти оцінюють по-різному. "Великі бізнесмени, інтереси яких представляє Сергій Громов, зацікавлені у приватизації підприємств ВПК. Його призначення буде цьому сприяти", - вважає співрозмовник Коммерсанта в "Укрспецекспорті".

Версію про можливу приватизацію підприємств ВПК підтримує і глава парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій Гриценко ("Наша Україна - Народна самооборона"): "За інформацією деяких представників Партії регіонів, прізвище колишнього гендиректора" Укроборонпрому "Дмитра Саламатіна було внесено в список кандидатів у народні депутати за рекомендацією Ріната Ахметова. Можливо, існують внутрішньопартійні домовленості, згідно з якими пан Ахметов повинен контролювати сферу виробництва озброєнь ".