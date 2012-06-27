Експерти думають, що Янукович готує до приватизації оборонні підприємства
Фахівці коментують призначення керівником "Укроборонпрому" представника приватного бізнесу.
Експерти не виключають, що вчорашнє призначення керівником "Укроборонпрому" представника приватного бізнесу означає підготовку оборонних підприємств до приватизації. Про це пише Коммерсант-Україна.
Напередодні Президент України Віктор Янукович зняв із посади генерального директора "Укроборонпрому" Дмитра Перегудова, призначивши замість нього гендиректора болгарського меткомбінату Promet Steel Сергія Громова. У послужному списку пана Громова відсутні посади, пов'язані з оборонною сферою.
Причини призначення гендиректором "Укроборонпрому" людини з бізнесу, але без досвіду роботи в оборонній сфері експерти оцінюють по-різному. "Великі бізнесмени, інтереси яких представляє Сергій Громов, зацікавлені у приватизації підприємств ВПК. Його призначення буде цьому сприяти", - вважає співрозмовник Коммерсанта в "Укрспецекспорті".
Версію про можливу приватизацію підприємств ВПК підтримує і глава парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій Гриценко ("Наша Україна - Народна самооборона"): "За інформацією деяких представників Партії регіонів, прізвище колишнього гендиректора" Укроборонпрому "Дмитра Саламатіна було внесено в список кандидатів у народні депутати за рекомендацією Ріната Ахметова. Можливо, існують внутрішньопартійні домовленості, згідно з якими пан Ахметов повинен контролювати сферу виробництва озброєнь ".