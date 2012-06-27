Суддю, який ухвалив м'який вирок екс-міліціонеру, можуть звільнити

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Луганську повідомив заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Нестор Шуфрич.

За його словами, цей суддя має бути звільнений і притягнутий до кримінальної відповідальності.

«Це рішення запропоновано кваліфікувати як незаконне. Сподіваємося, що Вища рада юстиції саме так і відреагує, й після всіх процедур суддю буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Я абсолютно згоден із тією пропозицією, яку висловили прокурори. Вони вимагають довічне ув’язнення для вбивці», - сказав Н.Шуфрич.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня Ровеньківський міський суд (Луганська область) засудив колишнього міліціонера на 1 рік і 3 місяці позбавлення волі за вбивство дружини, яка також була співробітником міліції. Експертиза визнала, що підсудний перебував у стані афекту, коли здійснював вбивство, і це стало пом`якшувальною обставиною при винесенні вироку.

Також суд визнав дії чоловіка стосовно сина, коли він залишив його на проїжджій частині після скоєння вбивства дружини, як загрожуючі для життя та здоров`я дитини.

Прокуратура області заявила про те, що має намір опротестувати таке рішення суду.

За даними ЗМІ, більшу частину терміну підсудний уже відбув у СИЗО під час досудового слідства та судового процесу. На свободу він може вийти вже через декілька місяців.