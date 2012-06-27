Посол Великобританії: англійським фанам комфортно у Києві

Напередодні офіційного завершення своєї дипломатичної місії в Україні Надзвичайний та повноважний посол Великобританиії в Україні Лі Тернер здійснив офіційний візит до Київської міської державної адміністрації. Прощальну зустріч з дипломатом провів особисто голова КМДА Олександр Попов.

Лі Тернер давній друг та шанувальник Києва, нині радіє, що на тлі футбольних подій англійські туристи нарешті по-справжньому відкрили для себе українську столицю як одне з найкрасивіших міст Європи та світу. Він переконаний, що з проведенням ЄВРО 2012 Київ зробив потужний крок назустріч англомовному світу. Місто, на думку Посла, стало відкритішим і зрозумілішим для європейських туристів.

«Я переконаний, що Київ має дуже великий потенціал. Якщо раніше багато моїх англійських друзів нарікали, що англомовній людині важко зорієнтуватися у вашому місті, навіть дістатися з аеропорту до центру столиці, то нині ця ситуація змінилася накраще. Сьогодні англійські футбольні фани почуваються дуже комфортно у Києві, їм тут подобається. І це дуже приємно», – сказав Лі Тернер.

Від футбольних вражень учасники зустрічі перейшли до теми економічної співпраці двох столиць. Голова КМДА Олександр Попов висловив сподівання щодо подальшого плідного співробітництва Києва та Лондона.

«Я дуже радий, що саме англійська команда зіграла в Києві і англійські вболівальники приїхали до нас. Ми покладаємо великі надії на зовнішньоекономічну співпрацю з Лондоном. І, переконаний, що у нас є великий потенціал до взаємовигідного партнерства у найрізноманітніших галузях», – наголосив Олександр Попов.

Голова КМДА побажав Лі Тернеру успіхів у його новій місії на сході, а на згадку про Київ та Україну подарував дипломатові традиційну вишиванку.