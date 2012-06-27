Янукович - за інтеграцію української та російської економік

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з головою уряду Російської Федерації Дмитром Медведєвим.

Говорячи про складну ситуацію в світі, В.Янукович заявив, що країнам потрібно посилити координацію дій, аби мінімізувати проблеми, які можуть виникнути у зв'язку зі світовою кризою.

«Ми як стратегічні партнери повинні думати над нашими спільними рішеннями в питаннях інтеграції наших економік», - сказав В.Янукович.

Він підкреслив необхідність повертати й розширювати взаємозв'язок між підприємствами промисловості двох країн.

«Саме від скоординованої роботи між нашими країнами залежатиме зростання економіки і доходи бюджету», - сказав В.Янукович.