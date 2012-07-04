Кучма відповів Кузьміну на звинувачення

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Л.Кучми.

«У засобах масової інформації поширений коментар першого заступника Генерального прокурора України Р. Кузьміна щодо моєї нібито прямої причетності до скоєння вбивств. Я ще раз заявляю народу України, що не маю ніякого відношення до трагедії, яка відбулась з журналістом Георгієм Гонгадзе»,- зазначив Л.Кучма.

Він нагадав, що безпідставність його переслідування у цій справі ще раз нещодавно підтвердив суд вищої інстанції, який дав об’єктивну оцінку так званим «свідоцтвам», згаданим у поширеній інформації.

Л.Кучма переконаний, що справу про загибель Г.Гонгадзе необхідно розслідувати, дійсні замовники його вбивства повинні бути встановлені. «Це є обов’язком Генеральної прокуратури, який вона повинна виконати чесно, справедливо і неупереджено»,- наголосив Л.Кучма. Він сподівається, що органи слідства нарешті розпочнуть об’єктивну перевірку тих реальних версій, які у зв’язку з його «безпідставним переслідуванням» належним чином не відпрацьовувались.

«Лише реальна робота над цією справою, а не спекуляції бездоказовими і давно спростованими вигадками є дійсною запорукою встановлення істини у цій справі»,- вважає Л.Кучма.

Як повідомляв УНІАН, вчора перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін заявив в інтерв`ю виданню The Kiev Times, що Генеральна прокуратура має в своєму розпорядженні свідчення того, що екс-прем`єр-міністри Юлія Тимошенко і Павло Лазаренко, а також колишній Президент України Леонід Кучма мають пряме відношення до вбивств.

“...Генеральна прокуратура має в своєму розпорядженні свідчення того, що і Тимошенко, і Лазаренко, і Кучма мають пряме відношення до вбивств. І ми зараз працюємо над тим, щоб зібрати достатньо доказів, які дозволяють пред`явити їм звинувачення”, – заявив Р.Кузьмін.