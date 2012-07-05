Опозиція сьогодні представить кандидатів на мажоритарні округи

Як передає кореспондент УНІАН, про це представники об'єднаної опозиції "За Батьківщину" Арсеній Яценюк та Микола Томенко повідомили на прес-конференції у Києві.

"Ми завтра представимо перших 50 кандидатів в депутати на мажоритарні округи для того, щоб широка громадськість, яка до нас зверталась, проаналізувала перелік людей, їхні прізвища, їхні декларації, їхні доходи. Чим вони займалися і чи гідні ці люди представляти інтереси українського народу у Верховній Раді України", - сказав А.Яценюк.

У свою чергу М.Томенко додав, що опозиція вивчає громадську думку для визначення претендентів у кандидати в депутати. "Ми зараз представимо першу групу, ще є можливість дебатів та обрати самих гідних", - зазначив народний депутат.