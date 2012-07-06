Гриценко: коли опозиція переможе, Партія регіонів піде під суд

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.Гриценка, сьогодні на мітингу біля Українського дому він сказав: «Цей рубіж ми втримали. Але як людина військова розумію – таких рубежів буде ще багато».

За словами А.Гриценка, наступною після спроби відібрати мову стане намагання влади відібрати землю.

Лідер «Громадянської позиції» наголосив, що після того, як опозиція отримає перемогу, Партія регіонів буде розпущена, а її вище керівництво піде під суд.

«Для того, щоб більше ніколи жодна політична сила, жодна нова влада, включаючи нашу, не дозволяла собі, прийшовши до влади, знищити суди, знищити місцеве самоврядування, розподіляти бюджет у ручному режимі, загнати країну в ізоляцію. І це ніяке не зведення рахунків, це - щеплення для того, щоб народ тримав кожну владу за горло і не дозволяв їй діяти брутально», - наголосив А.Гриценко.

Він зазначив, що сьогодні на площі під стінами Українського дому багато прапорів, представників різних партій, які виступають з єдиною позицією. «Раніше цього не було! Скажімо чесно – допоміг Янукович. Він сприяє консолідації зусиль», - констатував А.Гриценко і заявив, що одним із прикладів такої консолідації стало сьогоднішнє рішення Об’єднаної опозиції «Батьківщина» спільно діяти на рівні місцевих рад.