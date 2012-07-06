У Черкасах організаторів акції протесту відвезли до наркодиспансеру

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської міської організації ВО «Свобода», у цей час проходило пікетування обласної ради на знак протесту проти рішення знести наметове містечко захисників української мови. Учасники викрикували: «Банду геть!», «Ганьба!», «Зека – на нари!» тощо.

Згідно з даними «Свободи», «беркутівці» розігнали натовп, а також затримали організаторів: депутата міської ради Максима Булатецького та голову фракції «Батьківщини» у Черкаській міській раді Миколу Булатецького.

«Їх відвезли спочатку до наркологічного диспансеру, а згодом – до районного відділку міліції», - повідомляють у прес-службі.

Також у ВО "Свобода" зазначають, що "ще чотири учасника акції отримали тілесні ушкодження, зокрема, перелом руки отримав член громадської організації «Воля» Ігор Сичов, чимало інших протестувальників отримали синці та забої".

Під час розгону мітингу міліція також затримала активіста УДАРу, керівника черкаського районного штабу партії Ярослава Нищика. Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії "УДАР Віталія Кличка".

"Разом з активістами інших політичних сил у супроводі міліції його було відправлено у місцевий наркодиспансер на експертизу. Зараз представник УДАРу дає пояснення у Соснівському райвідділі міліції", - зазначає прес-служба партії.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 липня, близько 14.00 невідомі особи у формі прибиральників комунальних служб у супроводі спецпідрозділу "Беркут" знесли наметове містечко на центральній площі Черкас, встановлене 4 липня Об’єднаною опозицією на знак протесту проти мовного закону.

Наметове містечко, за словами представників опозиції, “залишиться на майдані доти, доки народ не змете злочинний режим Януковичів-Азарових”.