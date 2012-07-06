В Одесі губернатора та депутатів прибрали за металеву огорожу
22:40, 06 липня 2012Політика
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В Одесі металевим парканом огородили будівлю обласної ради та облдержадміністрації.
Як передає кореспондент УНІАН, на паркані вмонтоване гасло «Я говорю по-русски».
Поблизу будівлі ОДА триває безстрокова акція на захист української мови.
Кілька десятків учасників протестної акції заявляють, що об'єднати зусилля їм допомогло спілкування у соціальних мережах.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці Партія регіонів організувала в Одесі мітинг на підтримку державної мовної політики: кілька сотень молодих людей під партійними прапорами прийшли до будівлі ОДА з гаслами «Украина - тюрьма народов!», «Ми - за русский», «Русский язык государственный» тощо.
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