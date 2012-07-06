В Одесі губернатора та депутатів прибрали за металеву огорожу

Як передає кореспондент УНІАН, на паркані вмонтоване гасло «Я говорю по-русски».

Поблизу будівлі ОДА триває безстрокова акція на захист української мови.

Кілька десятків учасників протестної акції заявляють, що об'єднати зусилля їм допомогло спілкування у соціальних мережах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці Партія регіонів організувала в Одесі мітинг на підтримку державної мовної політики: кілька сотень молодих людей під партійними прапорами прийшли до будівлі ОДА з гаслами «Украина - тюрьма народов!», «Ми - за русский», «Русский язык государственный» тощо.